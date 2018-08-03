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В Ростовской области к "Магниту" подали иск за нарушения

3 августа 2018, 16:34
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием привлечь к административной ответственности компанию "Тандер" за нарушения, сообщается в документах суда.

"В суд обратилось региональное управление Россельхознадзора и потребовало привлечь компанию к ответственности за нарушения. Суд принял к производству заявление", - сказано в документах.

По данным управления, организация нарушила требования технического регламента. Максимальное наказание для юридического лица составляет 300 тысяч рублей.

Заседание по делу состоится 13 августа.

Ранее в магазине "Магнит", расположенном в городе Морозовск Ростовской области, продавали молоко под маркой "Эконом ультрапастеризованное 2,5%" Пятигорского молокозавода, не соответствующее требованиям технического регламента.

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