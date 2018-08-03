В Ростовской области к "Магниту" подали иск за нарушения

"В суд обратилось региональное управление Россельхознадзора и потребовало привлечь компанию к ответственности за нарушения. Суд принял к производству заявление", - сказано в документах.
По данным управления, организация нарушила требования технического регламента. Максимальное наказание для юридического лица составляет 300 тысяч рублей.
Заседание по делу состоится 13 августа.
Ранее в магазине "Магнит", расположенном в городе Морозовск Ростовской области, продавали молоко под маркой "Эконом ультрапастеризованное 2,5%" Пятигорского молокозавода, не соответствующее требованиям технического регламента.