Ростовская ФАС остановила торги на ремонт шести ледоколов

"Торги приостановили в связи с поступлением жалобы на действия заказчика со стороны одного из претендентов на тендер", - сказано в сообщении.
В частности, ООО "АИСком" не согласилось с отказом со стороны заказчика на участие компании в конкурсе на основании того, что в коммерческие предложение включили мониторы Intellico, что, по мнению заказчика, не соответствует техническому заданию.
Компания же утверждает, что в техзадании не прописаны конкретные параметры комплекта видеокамер, которые необходимо заменить, и предложение составлялось на основании технических характеристик, указанных заказчиком.
Отмечается, что в связи с жалобой торги отложили до вынесения решения ФАС.
Заказчиком на ремонт шести ледоколов выступает Азовский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт".
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