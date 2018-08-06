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Готовность спортшколы к учебному году проверили в Ростове

6 августа 2018, 20:48
В Ростове-на-Дону состоялось выездное совещание в спортивной школе олимпийского резерва №2 по вопросам готовности к учебному году, сведения передает городская администрации.

Совещание провели заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова, на нем присутствовал и директор учреждения Владимир Фудимов.

Участники проверили работы по возведению ограждения на территории учреждения.По словам Кожуховой, все мероприятия проходят в соответствии с графиком.

Кроме того, были затронуты вопросы благоустройства территории. "Специалисты уже отремонтировали крышу и чердачное помещение. Они заменили двери и провели ремонт в большой зале, также было закуплено спортивное оборудование", - прозвучало на совещании.

Деньги на эти мероприятия выделили из городской казны.Добавим, что спортивная школа стала одной из лучших гимнастических школ страны. Здесь каждый год проводятся различные соревнования, в том числе всероссийские. В текущем году учреждению исполнится 70 лет.

Ранее в городе представители администрации проверили готовность детсадов к новому учебному году. В объезде также поучаствовала Кожухова.

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