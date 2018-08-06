Готовность спортшколы к учебному году проверили в Ростове

Совещание провели заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова, на нем присутствовал и директор учреждения Владимир Фудимов.
Участники проверили работы по возведению ограждения на территории учреждения.По словам Кожуховой, все мероприятия проходят в соответствии с графиком.
Кроме того, были затронуты вопросы благоустройства территории. "Специалисты уже отремонтировали крышу и чердачное помещение. Они заменили двери и провели ремонт в большой зале, также было закуплено спортивное оборудование", - прозвучало на совещании.
Деньги на эти мероприятия выделили из городской казны.Добавим, что спортивная школа стала одной из лучших гимнастических школ страны. Здесь каждый год проводятся различные соревнования, в том числе всероссийские. В текущем году учреждению исполнится 70 лет.
Ранее в городе представители администрации проверили готовность детсадов к новому учебному году. В объезде также поучаствовала Кожухова.