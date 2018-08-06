Камеры поставят в ростовских храмах для борьбы с воровством

В Сальском районе в конце июля были задержаны двое подозреваемых в хищении денег и продуктов из двух храмов. Часть похищенных средств возвращены.
"Сегодня многие храмы уже обеспечены сигнализацией. А в некоторых мы уже начали устанавливать камеры видеонаблюдения", - заявил Немыкин.
Он сообщил, что в целях повышения безопасности от настоятелей потребуют особой бдительности.
Немыкин добил, что в плане защиты все зависит от финансовых возможностей храмов. "И если в городах с финансовыми возможностями еще все в порядке, то с сельскими храмами все намного сложнее", - пояснил собеседник.