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Камеры поставят в ростовских храмах для борьбы с воровством

6 августа 2018, 16:28
В храмах Ростовской области в целях повышения безопасности начали устанавливать камеры видеонаблюдения, сообщил RostovGazeta руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Андрей Немыкин.

В Сальском районе в конце июля были задержаны двое подозреваемых в хищении денег и продуктов из двух храмов. Часть похищенных средств возвращены.

"Сегодня многие храмы уже обеспечены сигнализацией. А в некоторых мы уже начали устанавливать камеры видеонаблюдения", - заявил Немыкин.

Он сообщил, что в целях повышения безопасности от настоятелей потребуют особой бдительности.

Немыкин добил, что в плане защиты все зависит от финансовых возможностей храмов. "И если в городах с финансовыми возможностями еще все в порядке, то с сельскими храмами все намного сложнее", - пояснил собеседник.

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