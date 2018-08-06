rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Цены на сигареты "Донского табака" вырастут на 5-6% — JTI

6 августа 2018, 16:26
Рост акцизов на табачные изделия в текущем году приведет к увеличению цен на сигареты в России на 5-6%, заявил RostovGazeta вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям компании Japan Tobacco, купившей "Донской табак", Сергей Головко.

"Рост акцизов на 10% в этом году приведет к росту цен на всем табачном рынке в среднем на 5-6 рублей за пачку сигарет", - заявил Головко. По его мнению, в этом году рост цен будет достаточно плавным и не особо чувствительным для потребителя.

Головко также добавил, что став частью Japan Tobacco International, компания "Донской табак" получила доступ к ресурсам, знаниям и технологиям JTI, а ее сотрудники приобрели новые возможности для профессионального роста.

Он отметил, что объединенная компания станет безусловным лидером российского рынка табачных изделий с сильными брендами во всех ценовых сегментах.

Материалы по теме
Japan Tobacco объявила о завершении сделки по покупке "Донского табака"Контрафакт из ЕврАзЭС стал главной проблемой для российского рынка табака — JTI
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00