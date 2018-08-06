Цены на сигареты "Донского табака" вырастут на 5-6% — JTI

"Рост акцизов на 10% в этом году приведет к росту цен на всем табачном рынке в среднем на 5-6 рублей за пачку сигарет", - заявил Головко. По его мнению, в этом году рост цен будет достаточно плавным и не особо чувствительным для потребителя.