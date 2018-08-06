В Ростове пересчитали атеистов и верующих

"К православным верующим относят себя 65,6% респондентов, к атеистам - 29,2% опрошенных. Ислама придерживаются 2,8% местных жителей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что иные конфессии исповедуют 2,4% граждан. За последние четыре года число религиозных организаций в городе увеличилось на 12,7%. В 2013 году их было - 110, в 2017 - 124.
Кроме того, стало больше и число мероприятий, направленных на профилактику экстремизма с 26 до 58. За эти года не выявили ни одного конфликта на межнациональной почве.
При этом растет число незарегистрированных религиозных объединений. Они проповедуют собственные ценности и идеалы, что является причиной дезинтеграции общества.
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