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Арест убирающей за лошадью девушки объяснила полиция Астрахани

7 августа 2018, 15:49
МВД Астрахани объяснило задержание девушки с лошадью на улице города отсутствием документов, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Девушку задержали в ходе одного из рейдов, регулярно проводимых для выявления незаконно оказывающих услуги лиц", - сказано в публикации.

Шестнадцатилетнюю девушку, катающую на лошади детей, остановили для проверки документов. Девушка проигнорировала требование представителей власти и оказала сопротивление полиции, оторвав одному из сотрудников МВД погоны, пуговицу и нагрудный знак.

Девушку доставили в отдел полиции, вызвали родителей и после необходимых в таких случаях процедур отпустили домой.

Отмечается, что на нарушительницу составили протокол по факту мелкого хулиганства.

Видео, на котором сотрудники полиции скрутили девушку, появилось в Сети. Пользователи уверяли, что ее задержали за то, что она убирала навоз за своей лошадью.

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