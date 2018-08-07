Арест убирающей за лошадью девушки объяснила полиция Астрахани

"Девушку задержали в ходе одного из рейдов, регулярно проводимых для выявления незаконно оказывающих услуги лиц", - сказано в публикации.
Шестнадцатилетнюю девушку, катающую на лошади детей, остановили для проверки документов. Девушка проигнорировала требование представителей власти и оказала сопротивление полиции, оторвав одному из сотрудников МВД погоны, пуговицу и нагрудный знак.
Девушку доставили в отдел полиции, вызвали родителей и после необходимых в таких случаях процедур отпустили домой.
Отмечается, что на нарушительницу составили протокол по факту мелкого хулиганства.
Видео, на котором сотрудники полиции скрутили девушку, появилось в Сети. Пользователи уверяли, что ее задержали за то, что она убирала навоз за своей лошадью.
р3