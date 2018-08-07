На 17,6% выросли таможенные платежи на Юге РФ в 2018 году

За шесть месяцев текущего года таможенники оформили свыше 152 тысяч деклараций на товары, что больше объема за АППГ на 18%. При этом выросла и стоимость, приходящаяся на одну декларацию - с $107,3 тысячи в 2017 году до $107,8 тысячи в 2018-м.