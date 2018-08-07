rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На 17,6% выросли таможенные платежи на Юге РФ в 2018 году

7 августа 2018, 11:10
На 17,6% возросли таможенные платежи на российском Юге в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщило ЮТУ.

"За указанный период таможенные органы Юга перечислили в федеральный бюджет 72,1 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.

За шесть месяцев текущего года таможенники оформили свыше 152 тысяч деклараций на товары, что больше объема за АППГ на 18%. При этом выросла и стоимость, приходящаяся на одну декларацию - с $107,3 тысячи в 2017 году до $107,8 тысячи в 2018-м.

На 27% выросли и стоимостные объемы внешнеторговых операций, прошедших через южные таможни, они достигли $15 миллиардов.

Чаще всего на экспорт отправляли продукты и сырье для них, металлы, оборудование. Странами-получателями в большинстве случаев стали Турция, Египет, Украина, Китай, Алжир и Вьетнам.

р3

Материалы по теме
Экспортерам на Дону пригрозили тюрьмой за серые схемы возврата налога Отмена налога на движимое имущество на Дону грозит потерями — власти
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00