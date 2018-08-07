На 17,6% выросли таможенные платежи на Юге РФ в 2018 году

"За указанный период таможенные органы Юга перечислили в федеральный бюджет 72,1 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
За шесть месяцев текущего года таможенники оформили свыше 152 тысяч деклараций на товары, что больше объема за АППГ на 18%. При этом выросла и стоимость, приходящаяся на одну декларацию - с $107,3 тысячи в 2017 году до $107,8 тысячи в 2018-м.
На 27% выросли и стоимостные объемы внешнеторговых операций, прошедших через южные таможни, они достигли $15 миллиардов.
Чаще всего на экспорт отправляли продукты и сырье для них, металлы, оборудование. Странами-получателями в большинстве случаев стали Турция, Египет, Украина, Китай, Алжир и Вьетнам.
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