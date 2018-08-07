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Завершилась работа летней школы лидерства под Ростовом

7 августа 2018, 14:39
В Азовском районе Ростовской области подошла к концу работа летней школы лидерства под названием "Академия успеха", в которой приняли участие свыше 100 человек, сведения передает городская администрация.

"Школа работала на протяжении 18 дней, специалисты подготовили обширную образовательную программу. Они прошли восемь спецкурсов для молодых лидеров, в том числе "Копирайтинг", "Игротехника", "Школа ведущих", - сказано в сообщении.

Отмечается, что экспертами стали представители власти и компании. В конце все активисты сдали итоговые экзамены и разработали собственные проекты на социальную тематику.

Был отмечен проект, который предполагает использование принципов цифровой экономики при осуществлении лидерских образовательных программ для молодежи.

Участники получили грамоты, а восемь из них попали в финальный конкурс лидеров. Победителями стали Никита Невольских и Ольга Пузикова.

Школа работала в лагере "Казачок", который расположен в Азовском районе. Участниками стали волонтеры, активисты общественных проектов.

Мероприятия были организованы при содействии управления образования донской столицы.

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