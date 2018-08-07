Завершилась работа летней школы лидерства под Ростовом

"Школа работала на протяжении 18 дней, специалисты подготовили обширную образовательную программу. Они прошли восемь спецкурсов для молодых лидеров, в том числе "Копирайтинг", "Игротехника", "Школа ведущих", - сказано в сообщении.
Отмечается, что экспертами стали представители власти и компании. В конце все активисты сдали итоговые экзамены и разработали собственные проекты на социальную тематику.
Был отмечен проект, который предполагает использование принципов цифровой экономики при осуществлении лидерских образовательных программ для молодежи.
Участники получили грамоты, а восемь из них попали в финальный конкурс лидеров. Победителями стали Никита Невольских и Ольга Пузикова.
Школа работала в лагере "Казачок", который расположен в Азовском районе. Участниками стали волонтеры, активисты общественных проектов.
Мероприятия были организованы при содействии управления образования донской столицы.