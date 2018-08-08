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"Детский мир" не согласен с требованием Госстройнадзора о сносе магазина в Ростове

8 августа 2018, 09:42
Компания "Детский мир" не намерена соглашаться с требованиями регионального управления Государственного строительного надзора снести якобы незаконно построенное здание магазина в Ростове, сообщила RostovGazeta начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям компании Надежда Киселева.

Госстройнадзор потребовал признать здание "Детский мир" по проспекту Космонавтов, 10 самостроем с последующим сносом. Заседание по этому делу назначено на 11 сентября 2018 года. Истцами являются администрация города Ростова и администрация Ворошиловского района, а также департамент архитектуры и градостроительства.

"Мы абсолютно не согласны с требованиями Госстройнадзора и свою позицию намерены отстаивать в судебных органах", - прокомментировала Киселева.

Она так же добавила, что на работу компании ПАО "Детский мир" никак не отразятся судебные решения по этому спору.

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