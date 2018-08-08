"Детский мир" не согласен с требованием Госстройнадзора о сносе магазина в Ростове

Госстройнадзор потребовал признать здание "Детский мир" по проспекту Космонавтов, 10 самостроем с последующим сносом. Заседание по этому делу назначено на 11 сентября 2018 года. Истцами являются администрация города Ростова и администрация Ворошиловского района, а также департамент архитектуры и градостроительства.