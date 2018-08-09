В Ростовской области торжественно наградили работников строительной отрасли

В преддверии профессионального праздника, 9 августа, на "Ростов-Арене" работников строительной отрасли поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр строительства Ростовской области Сергей Куц и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.
"Новый стадион был выбран не случайно для такого события, так как именно наши строители смогли создать такой крупный инфраструктурный объект, который будет служить нашему поколению долгие годы. В прошлом году завершена еще одна крупнейшая стройка - аэропортовый комплекс Платов, и в ближайшее время планируется развитие прилегающих к нему территорий. Это очень большой фронт работ, и без вас нам никак не обойтись" , - рассказал Василий Голубев.
По словам губернатора, именно благодаря строителям Ростовская область стабильно входит в топ-10 регионов. Так, в целом за последние пять лет в регионе было построено и введено свыше 11 миллионов квадратных метров жилья, при этом объем работ, выполненных строительными организациями Дона за эти годы, превысил 760 миллиардов рублей.
"Труд строителей - это наше настоящее и будущее, поэтому этот праздник еще одно доказательство того, что эта профессия не только очень важна, но и нужна", - уверен губернатор.
Благодарственные письма и грамоты получили лучшие строители Ростовской области. Их отметили за вклад в работу и развитие строительной отрасли в Ростовской области.