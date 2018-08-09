В Ростовской области торжественно наградили работников строительной отрасли

"Новый стадион был выбран не случайно для такого события, так как именно наши строители смогли создать такой крупный инфраструктурный объект, который будет служить нашему поколению долгие годы. В прошлом году завершена еще одна крупнейшая стройка - аэропортовый комплекс Платов, и в ближайшее время планируется развитие прилегающих к нему территорий. Это очень большой фронт работ, и без вас нам никак не обойтись" , - рассказал Василий Голубев.