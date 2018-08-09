rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Владельцу самостроя предъявили обвинение за гибель 10 человек в Сочи

9 августа 2018, 03:03
В Сочи Краснодарского края предъявили обвинение владельцу незаконной постройки, по вине которого в пожаре погибли 10 человек, сообщает региональное УСКР.

"Предъявлено обвинение мужчине, который возвел незаконную постройку. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием", - сказано в сообщении.

По возбужденному уголовному делу максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Напомним, 30 июля загорелось здание на улице Просвещения и перекинулось на соседнюю постройку. Возгорание началось в шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание. Владелец постройки сдавал ее за деньги отдыхающим. На территории нашли еще одну постройку, которая также сдавалась.

Всего погибли 10 человек, владелец шашлычной и его жена находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

Материалы по теме
Трое погибли при взрыве при работах на барже в ВолгоградеТрое погибли и шестеро ранены в ДТП с КамАЗом на трассе под Ростовом Журналисты в ЦАР погибли из-за жадности заказчиков расследования – эксперт
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00