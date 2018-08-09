Владельцу самостроя предъявили обвинение за гибель 10 человек в Сочи

Напомним, 30 июля загорелось здание на улице Просвещения и перекинулось на соседнюю постройку. Возгорание началось в шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание. Владелец постройки сдавал ее за деньги отдыхающим. На территории нашли еще одну постройку, которая также сдавалась.