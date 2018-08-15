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"Мания преследования" появилась у моложавого ростовского водителя

15 августа 2018, 10:14
Излишнее внимание пассажиров и журналистов после ролика о "ребенке за рулем" мешает нормальной работе моложавого водителя автобуса из Ростова, заявил RostovGazeta сам герой ролика, водитель автобуса №94 Шахбос Казиев.

В августе в Сети появилось видео, на котором женщина требует водительское удостоверение у водителя автобуса. По мнению автора ролика, мужчина выглядит слишком молодо. Пользователи социальных сетей и полиция вступились за героя видеосюжета, но другие пассажиры теперь считают нормой под различными предлогами записать разговор со "звездой".

"Я больше не могу. Нет. Сегодня снова звонил из Москвы кто-то, и из Ростова какая-то газета, снова хотят меня записывать. А я не хочу. Устал. Все", - заявил Казиев.

Он пояснил, что подобное внимание мешает работать, так как ему кажется, что теперь в автобусе все на него смотрят с осуждением.

Казиев заявил, что больше не намерен давать каких-либо комментариев.

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