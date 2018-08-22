Итоги Крымского референдума 2014 года не вправе отменить никто — мнение

"Это было волеизъявление народа Крыма, и доказать обратное киевским властям так и не удалось", - сказано в публикации.
По мнению блогера, от России требуют невозможного, вернуть все вспять уже не получится. Решение о присоединении к РФ было решением народа, искавшего наиболее благоприятный для себя выход в условиях чрезвычайной ситуации.
А ситуация на Украине в те годы была именно чрезвычайной - к моменту проведения референдума вся страна превратилась в "Зимнюю вишню", в которой гибель людей стала нормой. Легитимность власти приблизилась к нулю, говорить о законности стало невозможно в принципе.
Именно в этих чрезвычайных обстоятельствах народ Крыма взял на себя ответственность за свою дальнейшую судьбу и не стал связывать ее с Украиной. Решение это полностью легитимно и законно.
Отмечается, что право на выбор собственной судьбы в дальнейшем у народа Крыма было естественным, его можно игнорировать, но отменить нельзя. Именно поэтому "вернуть все назад" не сможет никто, ни политики, ни "Господь Бог".
р3