До центра далеко, зато кладбище рядом – ростовчане о ЖК «Норд»

ЖК «Норд» в Северном микрорайоне Ростова строит компания ООО «Ростовкапстрой» (ООО «РКС», входит в ООО «Группа компаний ПИК»). По данным Единого реестра застройщиков, компания сдала дом по улице Орбитальной, 12 в текущем году с задержкой в 21 месяц. Группа «ПИК» ежегодно сдает дома с задержкой сроков, в том числе более года, свидетельствуют данные сайта застройщиков.
«Качество строительных материалов очень низкое, финская технология вентилируемых фасадов для России, Юга не особо подходит», - пишет один из ростовчан о ЖК «Норд».
Другой обращает внимание на уже возникшие проблемы с отделкой домов. «Штукатурка фасадная уже трескается, а что с ней будет дальше прекрасно видно по 1 корпусу и Венере, 21», - отметил пользователь.
Серия жалоб касается работы управляющей компании.
«Говорят эта управляйка пик-комфорт настолько отвратительно работает, что в одном из первых из сданных домов даже лифты не работали долго. Как бы вся эта модно-стильно-молодежная отделка подъездов, которой они хвастают, не загадилась в одночасье из-за отсутствия нормального обслуживания дома», - говорится в одном из отзывов.
Кроме того, пользователи отмечают проблемы с транспортной доступностью расположенных на окраине города домов.
«Много всяких магазинов и развлечений поблизости, даже кладбище рядом. До центра, правда, добираться далековато, зато район спокойный», - уточняется в сообщении.
Еще один ростовчанин обращает внимание на частую загруженность улицы Орбитальная, которая является единственной транспортной артерией в сторону города.
Представитель группы «ПИК» опроверг большинство жалоб.
"Мы ставим такие же лифты, как и другие компании - хорошие и качественные. И если бы был действительно серьезный негатив по поводу лифтов, то он касался бы абсолютно всех лифтов", - сказал консультант центрального офиса продаж. Он добавил, что в некоторых жилищных комплексах устанавливаются европейские лифты, а в некоторых российские.
Касательно фасадов, он рассказал, что у компании «ПИК» есть проекты, которые «стоят уже несколько лет и с ними все в порядке». Он подчеркивал, что впервые слышит о подобных жалобах, «ибо куда чаще можно услышать о плохой отделке или о неудобном местоположении, но никак не о качестве фасадов».
"Мы конечно же закупаемся у отличных поставщиков, многие из которых - европейские производители, но есть и российские", - добавил собеседник
Касательно обслуживания консультант рассказал, что «не маленькая часть доходов от ЖК «Норд» идет группе «ПИК», и поэтому компания следит за тем, чтобы все жители были довольны. Он подчеркивает, что при возникновении каких-либо жалоб жителей ЖК «Норд» компания старается сразу же их разрешить.
Частые жалобы на сдачу домов не в указанный изначальный срок, а с опозданием консультант отдела продаж не смог прокомментировать и сослался на необходимость изучения документации по каждому дому.
Пресс-служба группы «ПИК» пока не ответила на запрос RostovGazeta, касательно жалоб на ЖК «Норд».
«Группа компаний ПИК» называет себя крупнейшей девелоперской компанией, при этом, по данным Единого реестра застройщиков, ежегодно возводит объекты с задержкой сроков, в том числе до 19 месяцев. Компания строит жилые комплексы «Доломановский» в Ростове, а также «Люблинский парк», «Михайловский парк», «Шереметьевский», «Оранж парк», «Кузьминский лес», «Саларьевое парк», «Белая дача парк», «Ильинские луга» и другие в Москве. Также есть проекты в Санкт-Петербурге («Орловский парк»), Екатеринбурге (Космонавтов, 11), Калуге («Лесной»), Обнинске («Парковый квартал»), Новороссийске («Черноморский-2»), Ярославле («Волга парк») и Перми («Грибоедовский»).