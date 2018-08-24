До центра далеко, зато кладбище рядом – ростовчане о ЖК «Норд»

Касательно фасадов, он рассказал, что у компании «ПИК» есть проекты, которые «стоят уже несколько лет и с ними все в порядке». Он подчеркивал, что впервые слышит о подобных жалобах, «ибо куда чаще можно услышать о плохой отделке или о неудобном местоположении, но никак не о качестве фасадов».