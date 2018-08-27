Группа "ПИК" объяснила чемпионатом мира перенос сроков сдачи ЖК в Ростове

Группа компаний "ПИК" считает себя одной из самых крупных девелоперских организаций, при этом, по сведениям Единого реестра застройщиков, каждый год строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. Организация возводит ЖК "Норд" в Ростове, а также "Люблинский парк", "Михайловский парк", "Шереметьевский", "Оранж парк", "Кузьминский лес", "Саларьевое парк", "Белая дача парк", "Ильинские луга" и другие в Москве. Также есть проекты в Санкт-Петербурге ("Орловский парк"), Екатеринбурге (Космонавтов, 11), Калуге ("Лесной"), Обнинске ("Парковый квартал"), Новороссийске ("Черноморский-2"), Ярославле ("Волга парк") и Перми ("Грибоедовский").