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Группа "ПИК" объяснила чемпионатом мира перенос сроков сдачи ЖК в Ростове

27 августа 2018, 14:49
Проведением чемпионата мира по футболу объяснила компания "ПИК" перенос сроков сдачи жилого комплекса "Доломановский" в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta вице-президент по региональному развитию компании Александр Лефель.

"В связи с мероприятиями чемпионата мира по футболу компания с начала июня по конец июля 2018 года ожидала введения ограничений на строительные работы в центральной части города: ограничения по передвижению грузового транспорта, работе башенных кранов, другие ограничения режима", - пояснил Лефель.

Учитывая, что в этот период ожидался пик строительной активности на площадке, подобные ограничения привели бы к фактической остановке строительства, уточнил он. Необходимость консервации и расконсервации объекта могла бы повлиять на сроки завершения проекта в целом.

По этим причинам компания приняла решение о переносе срока окончания строительства на полгода еще в январе 2018 года. Выбор периода обоснован возможностью перехода в осенне-зимний период без закрытого контура и сезонностью отдельных видов строительных работ.

Отмечается, что компания проинформировала всех участников долевого строительства.

Между тем, опасения застройщика не оправдались, рассказал Лефель. Работы на объекте велись без ограничений. В настоящее время полностью завершили монолитные работы, проводят остекление, фасадные и отделочные работы.

По информации Единого реестра застройщиков, "Доломановский" начали возводить 10 лет назад, по первоначальному проекту строительные работы должны были завершиться еще в 2017 году. Сейчас же компания обещает закончить основные работы в конце 2018 - начале 2019 года.

Группа компаний "ПИК" считает себя одной из самых крупных девелоперских организаций, при этом, по сведениям Единого реестра застройщиков, каждый год строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. Организация возводит ЖК "Норд" в Ростове, а также "Люблинский парк", "Михайловский парк", "Шереметьевский", "Оранж парк", "Кузьминский лес", "Саларьевое парк", "Белая дача парк", "Ильинские луга" и другие в Москве. Также есть проекты в Санкт-Петербурге ("Орловский парк"), Екатеринбурге (Космонавтов, 11), Калуге ("Лесной"), Обнинске ("Парковый квартал"), Новороссийске ("Черноморский-2"), Ярославле ("Волга парк") и Перми ("Грибоедовский").

р3

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