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Иск на 4 млн рублей подали против застройщика ЖК "Квадро" в Ростове

29 августа 2018, 16:20
Компания "Донэнерго" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать почти четыре миллиона рублей со "Строительной компании "Ростовгорстрой", говорится в документах суда.

Иск на сумму более 3,9 миллиона рублей был передан в понедельник. Пока никакого движения по нему нет.

Ранее компанию уже штрафовали за нарушения при строительстве 19-этажного дома на проспекте Космонавтов. По данным Единого реестра застройщиков, компания задержала сроки ввода в эксплуатацию ЖК "Квадро" почти на четыре года. "Квадро" расположен в СЖМ на пересечении проспектов Королева и Космонавтов. Возведение двух 19-этажных секций происходит одновременно. Первые три этажа комплекса занимает коммерческая недвижимость.

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