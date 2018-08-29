Иск на 4 млн рублей подали против застройщика ЖК "Квадро" в Ростове

Ранее компанию уже штрафовали за нарушения при строительстве 19-этажного дома на проспекте Космонавтов. По данным Единого реестра застройщиков, компания задержала сроки ввода в эксплуатацию ЖК "Квадро" почти на четыре года. "Квадро" расположен в СЖМ на пересечении проспектов Королева и Космонавтов. Возведение двух 19-этажных секций происходит одновременно. Первые три этажа комплекса занимает коммерческая недвижимость.