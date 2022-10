Киевскую Русь нельзя считать Россией — эксперт

В англоязычной Википедии сказано : Kievan Rus (Old East Slavic: Рѹ́сь (Rus' ), Рѹ́сьскаѧ землѧ (Rus'skaya zemlya), Latin: Rus(s)ia, Ruscia, Ruzzia, Rut(h)enia) was a loose federation of East Slavic and Finnic tribes in Europe from the late 9th to the mid-13th century under the reign of the Rurik dynasty. The modern peoples of Belarus, Russia and Ukraine all claim Kievan Rus' as their cultural ancestors, with Belarus and Russia deriving their names from it”. В переводе это означает, не "средневековое государство", а "федерация со слабыми внутренними связями". И конечно, в англоязычной версии нет никакого "объединения русских земель".