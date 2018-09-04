"Донмаслопродукт" отсудил у "Евродона" долги в размере 66 млн рублей

Оба иска на 36,8 и 25,2 миллиона рублей были поданы производителем растительных масел в марте 2018 года. Компания требовала взыскать задолженность с руководителя ООО "Евродон" Вадима Ванеева. Позже требования истца были скорректированы, сумма требований по первому иску выросла до 41 миллиона рублей, из которых 34 миллиона составила основная задолженность и семь миллионов рублей - пени.