"Донмаслопродукт" отсудил у "Евродона" долги в размере 66 млн рублей

Оба иска на 36,8 и 25,2 миллиона рублей были поданы производителем растительных масел в марте 2018 года. Компания требовала взыскать задолженность с руководителя ООО "Евродон" Вадима Ванеева. Позже требования истца были скорректированы, сумма требований по первому иску выросла до 41 миллиона рублей, из которых 34 миллиона составила основная задолженность и семь миллионов рублей - пени.
Известно, что в настоящее время в судебном производстве находится еще один иск ЗАО "Донмаслопродукт" к дочернему предприятию "Евродона" - ООО "Донстар", специализирующемуся на производстве мяса утки на 9,3 миллиона рублей.
Ранее два контрагента компании "Евродон" - ростовское предприятие "Гранит" и бизнесмен из Краснодарского края заявили о своем намерении подать иск о банкротстве компании.
Производитель мяса птицы "Евродон" уже испытывал ряд сложностей в работе на территории донского региона. Руководство говорило о своих намерениях возвести новый завод в Тверской области из-за проблем в Ростовской области.
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