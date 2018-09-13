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ФАС остановила аукцион ростовского "Водоканала"

13 сентября 2018, 16:48
Управление Федеральной антимонопольной службы Ростовской области остановило аукцион компании "Водоканал Ростов-на-Дону" из-за жалобы одного из потенциальных участников, сообщается на сайте регионального УФАС.

Компания объявила конкурс на право заключения договора на поставку анионного флокулянта. Теперь, согласно закону о конкуренции, до рассмотрения жалобы запрещено заключать контракт, либо он будет признан ничтожным.

Отмечается, что стоимость договора составляет 1,8 миллиона рублей.

С жалобой обратилось ООО ТД "Акватеп", заявка которого была отклонена. В том числе из-за того, что в документах отсутствует подтверждение области применения: для обезвоживания осадков.

Компания заявила, что не может предвидеть, в какой области заказчик будет использовать товар. Также он не имеет полномочий на указание сфер применения. Поэтому организация уверена, что отклонение заявки по этому доводу является незаконным.

"Требование установлено с единственной причиной - ограничить конкуренцию. Заказчик знал, что никто не сможет передать такие документы и это позволит отклонить всех претендентов и заключить контракт с единственным поставщиком, то есть своей компаний", - пояснил заявитель.

Он добавил, что флокулянты могут использоваться в при нефтедобыче, добыче руды, строительстве автодорог и очистке воды и обхватить все области невозможно.

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