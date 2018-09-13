ФАС остановила аукцион ростовского "Водоканала"

Компания объявила конкурс на право заключения договора на поставку анионного флокулянта. Теперь, согласно закону о конкуренции, до рассмотрения жалобы запрещено заключать контракт, либо он будет признан ничтожным.
Отмечается, что стоимость договора составляет 1,8 миллиона рублей.
С жалобой обратилось ООО ТД "Акватеп", заявка которого была отклонена. В том числе из-за того, что в документах отсутствует подтверждение области применения: для обезвоживания осадков.
Компания заявила, что не может предвидеть, в какой области заказчик будет использовать товар. Также он не имеет полномочий на указание сфер применения. Поэтому организация уверена, что отклонение заявки по этому доводу является незаконным.
"Требование установлено с единственной причиной - ограничить конкуренцию. Заказчик знал, что никто не сможет передать такие документы и это позволит отклонить всех претендентов и заключить контракт с единственным поставщиком, то есть своей компаний", - пояснил заявитель.
Он добавил, что флокулянты могут использоваться в при нефтедобыче, добыче руды, строительстве автодорог и очистке воды и обхватить все области невозможно.