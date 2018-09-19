Инвесторы отказываются строить парковки в "Левенцовке" в Ростове

На заседании Совета по инвестициям при главе администрации города Ростова первый заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Афанаскин сообщил, что в текущем году выдано разрешение на строительство 43 домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Дмитрий Чернышов задал ему вопрос, касающийся парковок, особенно на Левенцовке.
"Это очень тяжелый вопрос, сейчас есть места для строительство надземных, многоуровневых парковок на Левенцовке, но инвесторы не проявляют инициативу" , - сообщил Афанаскин.
По словам Чернышова, на сегодняшний день это одна из серьезных проблем.
"Сколько бы мы их не выставляли на торги, инвесторы не идут, так как себестоимость одного парковочного места, по словам наших инвесторов, 300-400 тысяч рублей, это высокая цена", - уточнил Чернышов.