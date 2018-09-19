Инвесторы отказываются строить парковки в "Левенцовке" в Ростове

На заседании Совета по инвестициям при главе администрации города Ростова первый заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Афанаскин сообщил, что в текущем году выдано разрешение на строительство 43 домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Дмитрий Чернышов задал ему вопрос, касающийся парковок, особенно на Левенцовке.