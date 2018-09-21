Крупный производитель сигар из Доминиканы подал в суд на "Донской табак"

Согласно информации, размещенной в сети Интернет, La Aurora является первой сигарной фабрикой, основанной в Доминиканской Республике в 1903 году в долине Сибао, Сантьяго. Основатель фабрики - Дон Эдуардо Хименес, месторасположение выбрал не случайно, т.к. в долине Сибао уникально сочетаются идеальные условия климата и почвы, что позволяет выращивать табак, один из лучших в мире. Сегодня фабрикой руководит уже третье поколение семьи Хименеса, сын Дона Эдуардо - Дон Гильермо Леон. В настоящее время он является правообладателем на товарный знак Leon Jimenes - одной из наиболее популярных в мире марок сигар.