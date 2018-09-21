Крупный производитель сигар из Доминиканы подал в суд на "Донской табак"

Иск был подан 12 сентября 2018 года, а первое заседание по делу состоится 15 октября. Суть претензий La Aurora, S.A. к "Донскому табаку" не раскрывается, однако в качестве третьего лица была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Согласно информации, размещенной в сети Интернет, La Aurora является первой сигарной фабрикой, основанной в Доминиканской Республике в 1903 году в долине Сибао, Сантьяго. Основатель фабрики - Дон Эдуардо Хименес, месторасположение выбрал не случайно, т.к. в долине Сибао уникально сочетаются идеальные условия климата и почвы, что позволяет выращивать табак, один из лучших в мире. Сегодня фабрикой руководит уже третье поколение семьи Хименеса, сын Дона Эдуардо - Дон Гильермо Леон. В настоящее время он является правообладателем на товарный знак Leon Jimenes - одной из наиболее популярных в мире марок сигар.
АО "Донской табак" ранее входил в "Группу Агроком" Ивана Саввиди. В июле одна из крупнейших в мире табачных компаний из Японии Japan Tobacco сообщила о завершении сделки приобретения компании АО "Донской Табак". Стоимость сделки составила $1,6 миллиарда или 90 миллиардов рублей.
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