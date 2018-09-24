Компанию "Бройлер Дон" могут признать банкротом по иску "Автовазбанка"

Posted 24 сентября 2018, 15:07
Published 24 сентября 2018, 15:07
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Поводом для обращения финансовой организации в суд стала задолженность предприятия в размере 62 миллионов рублей.
Известно, что компания взяла в банке два кредита в 2017 году под 5% годовых. Срок исполнения по одному кредитному договору истек в августе текущего года, по второму истекает в октябре. По одному из этих договоров была допущена просрочка платежа.
По информации СПАРК, компания ООО "Бройлер Дон" занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Предприятие принадлежит калужскому ООО "Продо". По итогам 2017 года выручка "Бройлер Дон" составила более 305 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 9%. Убыток компании превысил 23 миллиона рублей, что вдвое меньше показателя за 2016 год.
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