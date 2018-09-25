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Осужденный за избиение полицейских экс-депутат обжаловал приговор под Ростовом

25 сентября 2018, 09:17
В суд была передана апелляционная жалоба адвоката экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова, которого осудили за избиение полицейского, сообщает Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

"Прокуратурой 21 сентября было подано апелляционное представление. Через три дня апелляционная жалоба была передана адвокатом", - сказано в сообщении.

Напомним, Бессонова приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Суд установил, что несколько лет назад экс-депутат организовал несогласованный митинг.

Тогда полицейские попытались отключить звукоусиливающую технику, но Бессонов причинил им телесные повреждения и повредил форму. Он был объявлен в розыск, а дело рассмотрели без его участия.

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