Ростсельмаш установил российский рекорд по буксировке тракторов

В соревнованиях приняли участие силачи из всех уголков России. Спортивные снаряды, а также праздничную атрибутику и подарки для спортсменов, показавших лучшие результаты, были предоставлены компанией Ростсельмаш. Мероприятие посетили вице-президент Федерации силовых видов спорта Ростовской области, трехкратный чемпион мира и Европы, 14-кратный чемпион России по пауэрлифтингу в системе WDFPF Михаил Вебер, представитель федерации Александр Карпенко, представитель Ассоциации российских силачей Михаил Иванов и другие именитые спортсмены.
После того, как соревнования завершились, на площадке Ростсельмаш был установлен российский рекорд по буксировке десятка моделей тракторов трех различных серий, мощность которых составила от 270 до 600 лошадиных сил. Все они входят в тракторную линейку Ростсельмаш общим весом до 150 тонн. Состав могучего поезда представили три модели – 340, Ростсельмаш RSM 2375, а также трактор модели 535.
По словам представителя компании Ростсельмаш, в связку были включены машины всех семейств тракторной группы компании. "Конечно, весь модельный ряд включить было невозможно, но мы постарались сделать так, чтобы в связке смог отметиться представить каждого из семейств. Так, в серию 2000 входят легендарные тракторы 2375 и 2400, производство которых осуществляется на предприятии в Ростове, в серию 3000 – тракторы высокой мощности на шарнирно-сочлененной раме, их также будут собирать в южной столице с 2019 года. А младшая серия представляет собой модельный ряд классических тракторов", - сообщил он.
Как сообщили спортсмены, буксировка тракторов оказалась самым сложным рекордом в их карьере. Представитель Ассоциации российских силачей Михаил Палер пояснил, что ранее спортсменам уже приходилось перетягивать вагоны, фуры и самолеты, а с тракторами силачи столкнулись впервые. "Момент движения в буксировке тракторов усложняется из-за крупногабаритных колес. Но до этого в России никто ничего такого с тракторами не делал, поэтому мы рады быть первыми. И тракторы для рекорда – могут быть только от Ростсельмаш. Мы наслышаны об этих машинах и об их достижениях. Мы благодарны компании-производителю за предоставленную возможность", - подчеркнул он.
Директор департамента маркетинга Ростсельмаш Прохор Дармов отметил высокую важность установленного спортсменами рекорда для компании. "По каждому из представителей семейств уже были установлены рекорды, но нам не хватало только общего. В преддверии празднования 90-летнего юбилея предприятия мы смогли свести воедино все семейства обширной продуктовой линейки Ростсельмаш. И это очень важно для нас, ведь семья по-настоящему сильна, когда она едина", - подчеркнул он.
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