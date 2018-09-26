Ростсельмаш установил российский рекорд по буксировке тракторов

Как сообщили спортсмены, буксировка тракторов оказалась самым сложным рекордом в их карьере. Представитель Ассоциации российских силачей Михаил Палер пояснил, что ранее спортсменам уже приходилось перетягивать вагоны, фуры и самолеты, а с тракторами силачи столкнулись впервые. "Момент движения в буксировке тракторов усложняется из-за крупногабаритных колес. Но до этого в России никто ничего такого с тракторами не делал, поэтому мы рады быть первыми. И тракторы для рекорда – могут быть только от Ростсельмаш. Мы наслышаны об этих машинах и об их достижениях. Мы благодарны компании-производителю за предоставленную возможность", - подчеркнул он.