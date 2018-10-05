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Posted 5 октября 2018, 08:44

Published 5 октября 2018, 08:44

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Бывший тренер ФК "Ростов" Игорь Гамула записал пародию на "Цвет настроения синий"

5 октября 2018, 08:44
Бывший тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула записал пародию на популярную песню "Цвет настроения синий", видео опубликовано на канале YouTube.

Клип с присущим Гамуле юмором рассказывает о команде темнокожих футболистов. "Кого завтра я возглавлю - вопрос этот спорный, но сегодня мой цвет настроения черный", - поется в песне.

В 2014 году Гамула оказался втянутым в скандал из-за расистских высказываний, но сам свои слова о том, что "в команде и так есть шесть черных", назвал шуткой. Позже он извинился перед всем составом команды за свои высказывания.

В настоящее время Игорь Гамула занимает в ФК "Ростов" пост менеджера-селекционера.

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