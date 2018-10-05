Бывший тренер ФК "Ростов" Игорь Гамула записал пародию на "Цвет настроения синий"

Posted 5 октября 2018, 08:44
Published 5 октября 2018, 08:44
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
Клип с присущим Гамуле юмором рассказывает о команде темнокожих футболистов. "Кого завтра я возглавлю - вопрос этот спорный, но сегодня мой цвет настроения черный", - поется в песне.
В 2014 году Гамула оказался втянутым в скандал из-за расистских высказываний, но сам свои слова о том, что "в команде и так есть шесть черных", назвал шуткой. Позже он извинился перед всем составом команды за свои высказывания.
В настоящее время Игорь Гамула занимает в ФК "Ростов" пост менеджера-селекционера.
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