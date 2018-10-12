Суд лишил водительских прав бывшего судью из Азова, скрутившего номера после ДТП

В ноябре Гудкин попал в ДТП в Азове, столкнувшись на своем BMW Х3 с KIA Sportage. После аварии судья скрутил номера своего авто, что и зафиксировали очевидцы на камеру мобильника. Решением квалификационной коллегии судей Ростовской области Гудкин был уволен.