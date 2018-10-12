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Posted 12 октября 2018, 07:45

Published 12 октября 2018, 07:45

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Суд лишил водительских прав бывшего судью из Азова, скрутившего номера после ДТП

12 октября 2018, 07:45
Бывший судья Азовского городского суда Ростовской области Александр Гудкин лишен водительских прав на год за скрученные после аварии номера, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Людмила Моргунова.

В ноябре Гудкин попал в ДТП в Азове, столкнувшись на своем BMW Х3 с KIA Sportage. После аварии судья скрутил номера своего авто, что и зафиксировали очевидцы на камеру мобильника. Решением квалификационной коллегии судей Ростовской области Гудкин был уволен.

Батайский городской суд признал экс-судью виновным по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего". Однако ранее пострадавших в ДТП с участием Гудкина не сообщалось. Позже стало известно, что в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир KIA Sportage.

"Гудкину назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения права управления транспортным средством. Постановление в законную силу не вступило", - рассказала Моргунова.

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