Суд лишил водительских прав бывшего судью из Азова, скрутившего номера после ДТП

Posted 12 октября 2018, 07:45
Published 12 октября 2018, 07:45
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В ноябре Гудкин попал в ДТП в Азове, столкнувшись на своем BMW Х3 с KIA Sportage. После аварии судья скрутил номера своего авто, что и зафиксировали очевидцы на камеру мобильника. Решением квалификационной коллегии судей Ростовской области Гудкин был уволен.
Батайский городской суд признал экс-судью виновным по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего". Однако ранее пострадавших в ДТП с участием Гудкина не сообщалось. Позже стало известно, что в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир KIA Sportage.
"Гудкину назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения права управления транспортным средством. Постановление в законную силу не вступило", - рассказала Моргунова.