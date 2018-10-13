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Posted 13 октября 2018, 08:04

Published 13 октября 2018, 08:04

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Незаконно полученные выплаты взыщут с лжеинвалидов в Шахтах

13 октября 2018, 08:04
В Шахтах Ростовской области суд постановил взыскать сумму выплат, которые получили двое местных жителей по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает региональная прокуратура.

"В ходе проверки выяснилось, что двое граждан по фальшивым справкам получили пенсию по инвалидности, а также единовременные выплаты. Размер ущерба превысил 130 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Оказалось, что горожане не проходили медико-социальную экспертизу. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными выписки из актов медосвидетельствования об установлении инвалидности.

Кроме того, надзорное ведомство настаивало на взыскании суммы выплат. Все требования были удовлетворены.

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