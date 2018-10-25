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Posted 25 октября 2018, 11:44

Published 25 октября 2018, 11:44

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Более 800 мемориалов с Вечным огнем на Юге РФ примет на учет ЮВО

25 октября 2018, 11:44
Южный военный округ примет на учет более 800 мемориальных комплексов с Вечным огнем и Огнем памяти, расположенных на Юге России, сообщается на сайте ведомства.

"На территории округа расположены 846 Вечных огней и Огней Памяти. наибольшее их число находятся в Краснодарском крае", - сказано в сообщении.

ЮВО будет следить за состоянием мемориалов и выполнением разработанных Минобороны требований, согласно которым Вечный огонь должен гореть круглосуточно, а Огонь Памяти 7 дней в году в памятные даты и государственные праздники.

Кроме того, в ведении ЮВО находятся более 7,7 тысячи воинских захоронений.

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