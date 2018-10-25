Более 800 мемориалов с Вечным огнем на Юге РФ примет на учет ЮВО

Posted 25 октября 2018, 11:44
Published 25 октября 2018, 11:44
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
"На территории округа расположены 846 Вечных огней и Огней Памяти. наибольшее их число находятся в Краснодарском крае", - сказано в сообщении.
ЮВО будет следить за состоянием мемориалов и выполнением разработанных Минобороны требований, согласно которым Вечный огонь должен гореть круглосуточно, а Огонь Памяти 7 дней в году в памятные даты и государственные праздники.
Кроме того, в ведении ЮВО находятся более 7,7 тысячи воинских захоронений.
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