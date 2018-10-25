Ванеева уволят с "Евродона", если он не уйдет добровольно

Внешэкономбанк, как владелец и кредитор "Евродона", после невыплаты очередного платежа по кредиту предложил Ванееву покинуть пост генерального директора, на что тот ответил отказом.
"С Ванеевым продолжаются переговоры, а с другой стороны в отношении него ведутся и юридические процедуры, ибо в этой ситуации есть только два решения — либо он сам уходит, либо с ним расстанутся в рамках закона", - сказал источник. Он добавил, что промедление Ванеева ведет к продолжению массовой гибели стада.
"Поскольку есть долги и по зарплатам сотрудников, и перед газовиками, и перед энергетиками", - прокомментировал он.
Он пояснил, что слова Ванеева о проблемах компании из-за остановки кредитования со стороны ВЭБа не соответствуют действительности, потому что было остановлено финансирование новых проектов, а старые так и не начали приносить прибыль.
"Понимаете, ведь поставщики к нему каждый день обращаются, кто-то и в суд подает. Понимаете сколько там долгов", - добавил собеседник.
Представитель пресс-службы "Евродона" Ольга Грекова отказывается комментировать проблемы компании.