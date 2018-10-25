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Ванеева уволят с "Евродона", если он не уйдет добровольно

25 октября 2018, 15:32
Основателя ростовского производителя мяса индейки "Евродон" Вадима Ванеева уволят из компании, если тот не покинет пост добровольно по требованию владельцев компании, сообщил RostovGazeta источник в правительственных кругах региона.

Внешэкономбанк, как владелец и кредитор "Евродона", после невыплаты очередного платежа по кредиту предложил Ванееву покинуть пост генерального ди⁠ректора, на что тот ответил отказом.

"С Ванеевым продолжаются переговоры, а с другой стороны в отношении него ведутся и юридические процедуры, ибо в этой ситуации есть только два решения — либо он сам уходит, либо с ним расстанутся в рамках закона", - сказал источник. Он добавил, что промедление Ванеева ведет к продолжению массовой гибели стада.

"Поскольку есть долги и по зарплатам сотрудников, и перед газовиками, и перед энергетиками", - прокомментировал он.

Он пояснил, что слова Ванеева о проблемах компании из-за остановки кредитования со стороны ВЭБа не соответствуют действительности, потому что было остановлено финансирование новых проектов, а старые так и не начали приносить прибыль.

"Понимаете, ведь поставщики к нему каждый день обращаются, кто-то и в суд подает. Понимаете сколько там долгов", - добавил собеседник.

Представитель пресс-службы "Евродона" Ольга Грекова отказывается комментировать проблемы компании.

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