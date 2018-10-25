Ванеева уволят с "Евродона", если он не уйдет добровольно

"С Ванеевым продолжаются переговоры, а с другой стороны в отношении него ведутся и юридические процедуры, ибо в этой ситуации есть только два решения — либо он сам уходит, либо с ним расстанутся в рамках закона", - сказал источник. Он добавил, что промедление Ванеева ведет к продолжению массовой гибели стада.