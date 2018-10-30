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Приставы будут арестовывать машины у торговых центров Ростова по выходным

30 октября 2018, 10:40
Судебные приставы Ростовской области намерены арестовывать машины у городских торговых центров по выходным дням из-за большего количества возможных должников на автостоянке, сообщила RostovGazeta исполняющая обязанности начальника Советского районного отдела судебных приставов Екатерина Бондарь.

В Ростове прошел рейд судебных приставов на стоянках у городских торговых центров с применением приложения "Мобильный розыск". Во время рейда на стоянке у ТЦ "Золотой Вавилон" не было арестовано ни одного автомобиля. Подобные рейды появились в этом году. Согласно предоставленной статистике, за май-октябрь 2018 года было проверено около 81 тысячи автотранспортных средств, выявлено более пяти тысяч должников, арестовано 167 автомобилей. Изъято долгов на сумму более 10 миллионов рублей.

"Подобные рейды проводятся раз в неделю, но в дальнейшем подобную практику хотелось бы расширить, чтобы проверять должников два раза в неделю и даже на выходных", - сказала Бондарь. Она добавила, что выезды в выходные дни будут эффективны из-за большего количества людей, приезжающих на стоянки торговых центров.

По ее словам, частое проведение рейдов в настоящее время невозможно из-за недостатка ресурсов и сил у судебных приставов.

В среднем на рейды уходит по два часа. "Мы приехали, обошли все. Просто сложно контролировать каждый раз кто приехал, а кто уехал", - пояснила она.

Собеседник подчеркнула, что за рейд на одной стоянке проверяется от 50 до 100 автомобилей. "Чаще всего нам попадаются должники на сумму до трех тысяч рублей, и мы им просто оставляем извещения, не арестовывая автомобили", - сообщила Бондарь.

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