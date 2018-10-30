Ростовские приставы пожаловались на "тупящее" мобильное приложение

Во время одной из машин, владелец которой оказался должником на сумму около 750 тысяч рублей, один из судебных приставов пожаловался на работу мобильного приложения. "Дуркует программа по-страшному. Я первый раз проверил машину эту — ничего не показало. А потом раз и заработало", - сказал он.