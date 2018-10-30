Ростовские приставы пожаловались на "тупящее" мобильное приложение

Posted 30 октября 2018, 07:40
Published 30 октября 2018, 07:40
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Во время выезда сотрудники использовали приложение "Мобильный розыск", благодаря которому по предоставленной ими статистике за май-октябрь 2018 года было выявлено более пяти тысяч должников. Приложение работает от интернета, и в нем хранится база данных должников.
Во время одной из машин, владелец которой оказался должником на сумму около 750 тысяч рублей, один из судебных приставов пожаловался на работу мобильного приложения. "Дуркует программа по-страшному. Я первый раз проверил машину эту — ничего не показало. А потом раз и заработало", - сказал он.
Сотрудник пресс-службы судебных приставов добавила, что подобное приложение есть только у судебных приставов и ни у кого больше.
"Мы стараемся стать открытыми приходить сами. Вот 500 рублей сейчас был долг у человека, а он даже не знал об этом. Мы предупредили. Но штрафы в таком размере не очень интересуют судебных приставов. Человека нужно предупредить, ведь он может сразу на месте оплатить штраф", - прокомментировала она.