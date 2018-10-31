Дело завели на продавца контрафактного табака в Азове

Posted 31 октября 2018, 04:52
Published 31 октября 2018, 04:52
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Предприниматель занимается продажей табачной продукции на центральном рынке города. В мае он купил без оформления документов партию сигарет с товарным знаком "Донской табак", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сигареты были контрафактными. Всего в торговом павильоне изъяли 1,8 тысячи пачек.
По факту произошедшего завели уголовное дело, проводятся следственные действия. Максимальное наказание - 6 лет колонии.
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