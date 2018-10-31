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Posted 31 октября 2018, 04:52

Published 31 октября 2018, 04:52

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Дело завели на продавца контрафактного табака в Азове

31 октября 2018, 04:52
В Азове Ростовской области завели уголовное дело в отношении бизнесмена, который занимался продажей контрафактных сигарет, сообщает региональная прокуратура.

"Предприниматель занимается продажей табачной продукции на центральном рынке города. В мае он купил без оформления документов партию сигарет с товарным знаком "Донской табак", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сигареты были контрафактными. Всего в торговом павильоне изъяли 1,8 тысячи пачек.

По факту произошедшего завели уголовное дело, проводятся следственные действия. Максимальное наказание - 6 лет колонии.

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