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Posted 31 октября 2018, 19:09

Published 31 октября 2018, 19:09

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Водителей предупредили о серьезной пробке на М-4 "Дон" из-за ДТП с бензовозом

31 октября 2018, 19:09
В Ростовской области на М-4 "Дон" сильно затруднен проезд из-за автоаварии с грузовиком, сообщает региональное УМВД.

"Затруднено движение на 1007 километре трассы из-за опрокидывания грузовика Mercedes-Benz Axor. Объезд организовали по одной из полос встречного направления", - сказано в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными за рулем. По информации сервиса "Яндекс.Карты", поток в этом районе движется со скоростью 5 километров в час.

Напомним, недалеко от Шахт в среду днем перевернулся бензовоз, из-за этого на дорогу вылилось топливо.

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