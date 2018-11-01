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Posted 1 ноября 2018, 16:05

Published 1 ноября 2018, 16:05

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Гоголя в смешанном стиле покажет театр кукол Волгограда

1 ноября 2018, 16:05
Постановку по Гоголю в сложной, смешанной стилистике подготовил театр кукол Волгограда, сообщила региональная администрация.

"В спектакле "Ночь перед Рождеством" куклы будут взаимодействовать с актерами "живого плана", - сказано в сообщении.

Спектакль в смешанном стиле рекомендуется для детей старше 12 лет.

Отмечается, что к 2021 году театр кукол переедет в бывший кинотеатр "Победа", который капитально отремонтируют.

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#Культура#Новости
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