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Posted 2 ноября 2018, 09:55

Published 2 ноября 2018, 09:55

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Число жалоб на капремонт в Ростовской области сократилось вдвое

2 ноября 2018, 09:55
Более чем в 2 раза сократилось число жалоб на качество капитального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области за 3 года, следует из сообщения облправительства.

"В 2015 году в региональное Министерство ЖКХ поступили жалобы по 37 объектам, или 11% от общего объема отремонтированных домов, в 2017 году недовольными остались жильцы лишь 4,5% домов, участвовавших в программе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что программа капремонта многоквартирных домов в Ростовской области показала себя жизнеспособной, а ее объемы увеличиваются год от года.

Напомним, в 2019 году в регионе планируют отремонтировать вдвое больше многоэтажек, чем в 2018-м.

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