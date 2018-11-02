Число жалоб на капремонт в Ростовской области сократилось вдвое

Posted 2 ноября 2018, 09:55
Published 2 ноября 2018, 09:55
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"В 2015 году в региональное Министерство ЖКХ поступили жалобы по 37 объектам, или 11% от общего объема отремонтированных домов, в 2017 году недовольными остались жильцы лишь 4,5% домов, участвовавших в программе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что программа капремонта многоквартирных домов в Ростовской области показала себя жизнеспособной, а ее объемы увеличиваются год от года.
Напомним, в 2019 году в регионе планируют отремонтировать вдвое больше многоэтажек, чем в 2018-м.
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