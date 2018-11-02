Число жалоб на капремонт в Ростовской области сократилось вдвое

"В 2015 году в региональное Министерство ЖКХ поступили жалобы по 37 объектам, или 11% от общего объема отремонтированных домов, в 2017 году недовольными остались жильцы лишь 4,5% домов, участвовавших в программе", - сказано в сообщении.