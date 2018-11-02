ФАС доказала сговор "Донавтовокзала" с нелегальными перевозчиками

Posted 2 ноября 2018, 11:17
Published 2 ноября 2018, 11:17
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Напомним, несколько организаций обратились с жалобой на действия этих компаний. После этого было возбуждено дело.
"В обращениях было сказано, что с территории главного автовокзала совершались нелегальные рейсы. Они не были включены в реестр Минтранса России", - сказано в сообщении.
Отмечается, что билеты на эти рейсы продавались в кассах "Транс Сервиса" на территории автовокзала, где арендовано помещение. При этом билеты были дороже, чем в кассах "Донавтовокзала".
Из-за этой ситуации у заявителей появились убытки из-за уменьшения числа перевозимых пассажиров. Они перенаправлялись для совершения покупки из касс "Донавтовокзала" в кассы "Транс Сервиса".
"Заключение антиконкуретного соглашения привело к разделу товарного рынка. Теперь компаниям необходимо устранить нарушения", - сказано в документах.
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