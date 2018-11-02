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Posted 2 ноября 2018, 11:17

Published 2 ноября 2018, 11:17

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

ФАС доказала сговор "Донавтовокзала" с нелегальными перевозчиками

2 ноября 2018, 11:17
Ростовское УФАС России признаоа, что компании "Донавтовокзал" и "Транс Сервис" нарушили закон о защите конкуренции, сообщается в документах ведомства.

Напомним, несколько организаций обратились с жалобой на действия этих компаний. После этого было возбуждено дело.

"В обращениях было сказано, что с территории главного автовокзала совершались нелегальные рейсы. Они не были включены в реестр Минтранса России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что билеты на эти рейсы продавались в кассах "Транс Сервиса" на территории автовокзала, где арендовано помещение. При этом билеты были дороже, чем в кассах "Донавтовокзала".

Из-за этой ситуации у заявителей появились убытки из-за уменьшения числа перевозимых пассажиров. Они перенаправлялись для совершения покупки из касс "Донавтовокзала" в кассы "Транс Сервиса".

"Заключение антиконкуретного соглашения привело к разделу товарного рынка. Теперь компаниям необходимо устранить нарушения", - сказано в документах.

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#Экономика#Новости
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