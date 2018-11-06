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Posted 6 ноября 2018, 14:49

Published 6 ноября 2018, 14:49

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

От онлайн-заявок на кредиты могут отказаться банки

6 ноября 2018, 14:49
В России финансовые учреждения могут отказаться от онлайн-заявок на кредиты из-за трудностей с получением согласия заемщика на запрос его кредитной истории, сообщается на сайте Banki.ru.

"В августе начали действовать поправки к закону о кредитных историях. Теперь остался только один доступный способ человеку, не являющемуся клиентом банка, дать разрешение на получение его кредитной истории без личного визита в банк", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это можно сделать, если ввести логин и пароль от учетки на портале госуслуг. До этого банки могли получить согласие через смс.

Дело в том, что не у всех жителей России подтверждена учетная запись на госуслугах. Многие не помнят логин и пароль.

После нововведений, есть вариант бумажного согласия и использования усиленной квалифицированной подписи. Однако она есть лишь у немногих.

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#Экономика#Новости
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