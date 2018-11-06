От онлайн-заявок на кредиты могут отказаться банки

Posted 6 ноября 2018, 14:49
Published 6 ноября 2018, 14:49
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"В августе начали действовать поправки к закону о кредитных историях. Теперь остался только один доступный способ человеку, не являющемуся клиентом банка, дать разрешение на получение его кредитной истории без личного визита в банк", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это можно сделать, если ввести логин и пароль от учетки на портале госуслуг. До этого банки могли получить согласие через смс.
Дело в том, что не у всех жителей России подтверждена учетная запись на госуслугах. Многие не помнят логин и пароль.
После нововведений, есть вариант бумажного согласия и использования усиленной квалифицированной подписи. Однако она есть лишь у немногих.
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