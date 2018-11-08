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Posted 8 ноября 2018, 13:58

Published 8 ноября 2018, 13:58

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Средневековые мастерские нашли в центре Азова

8 ноября 2018, 13:58
На Петровском бульваре в Азове обнаружили мастерские 14 века, сообщил городской музей-заповедник.

"Территория современного бульвара в средние века была практически целиком занята плотной застройкой", - сказано в сообщении.

В одном из средневековых зданий ученые обнаружили мастерскую кожевника, определить которую помогло большое количество овечьих костей. Ранее археологи уже находили похожую мастерскую к югу от центральной улицы 14 века, но она было несоизмеримо меньше размерами.

Кроме того, на Петровском бульваре неожиданно обнаружили улицу времен Тохтамыша.

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#Культура#Новости#Видео
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