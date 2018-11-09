Неделя Ростова: протест ребенка-водителя, массовая эвакуация, гибель дельфинов

В Ростове не утихают скандалы на фоне новой транспортной реформы. На неделе продолжилась война между перевозчиками "АТП-3", который ранее обслуживал городские маршруты, и "Ипопат-Юг", выигравшим конкурс на перевозку пассажиров. Дело в том, что первая компания не согласна с ее отстранением и хочет продолжить свою работу.
Работники "АТП-3" отказались переходить в новую компанию, поэтому теперь не хватает водителей автобусов. Также они записали коллективное видеообращение, где пояснили, что никто их не держит и они сами приняли решение остаться на прежнем месте.
Среди работников оказался водитель, который летом стал известен в городе из-за своей внешности. Многие ростовчане тогда не поверили, что ему уже исполнилось 18 лет, и начали звонить в транспортную организацию и интересоваться возрастом. Оказалось, что мужчине уже 25. На видео забастовщиков он попросил вернуть их маршруты.
Во время празднования Дня народного единства в районе 29-й Линии произошло обрушение понтонного моста. Люди, находившиеся на Зеленом острове, продолжили отмечать праздник, но еще не знали, что домой вернуться не смогут. Всего затонули 2 из 15 секций моста, но этого оказалось достаточно, чтобы отрезать остров от города.
Тогда спасатели применили несколько плавсредств, чтобы эвакуировать людей. За несколько дней перевезли свыше 430 человек. Одновременно с этим стартовали работы по эвакуации машин, их перемещали на двух плавающих транспортировщиках, а на другом берегу встречал эвакуатор.
За 3 дня перевезли 163 автомобиля. В работах участвовали 55 человек, применялись 19 единиц техники. В пятницу планировалось отремонтировать мост и открыть его для пешеходов. Кран для работ обходится в 300 тысяч рублей за смену. В общей сумме на подъем моста потратили свыше двух миллионов рублей.
Жители Ростовской области на берегу Таганрогского залива в районе поселка Богодуния обнаружили мертвого дельфина, вид которого занесен в Красную книгу.
Это оказался не единственный подобный случай, так как в начале ноября и середине мая здесь же нашли еще двух мертвых дельфинов. Ростовчане предположили, что началась эпидемия. Однако эксперт опроверг эту информацию, заявив, что при эпидемии на берег выносит минимум 10 мертвых особей.
Одной из версий стало попадание дельфинов в ледостав. Не исключил эксперт и появления браконьеров, была версия и с заболеванием, которую эксперт посчитал основной и самой вероятной.