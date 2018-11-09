Неделя Ростова: протест ребенка-водителя, массовая эвакуация, гибель дельфинов

Среди работников оказался водитель, который летом стал известен в городе из-за своей внешности. Многие ростовчане тогда не поверили, что ему уже исполнилось 18 лет, и начали звонить в транспортную организацию и интересоваться возрастом. Оказалось, что мужчине уже 25. На видео забастовщиков он попросил вернуть их маршруты.