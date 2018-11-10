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Posted 10 ноября 2018, 08:22

Published 10 ноября 2018, 08:22

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Уникальное поселение времен расцвета Боспорского царства нашли в Крыму

10 ноября 2018, 08:22
Уникальное поселение "Манитра", существовавшее в IV – III веках до нашей эры, нашли в Крыму, сообщил пресс-центр республиканского госкомитета по охране культурного наследия.

"Аналогов обнаруженному поселению нет не только на полуострове, но и во всем Северном Причерноморье", - сказано в сообщении.

Площадь "Манитры" около 5 тысяч квадратных метров, это единственный в отечественной археологической практике единовременно раскопанный объект такого вида.

На территории поселения расположена жилая зона усадебного типа и хоззона с загонами для скота и хозяйственными ямами. Восточнее поселения археологи нашли нетронутый грабителями некрополь с погребальным инвентарем.

Отмечается, что "Манитра" представляет собой хорошо сохранившуюся иллюстрацию греческой материальной культуры времен расцвета Боспорского царства.

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