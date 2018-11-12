Около трех часов было парализовано движение в Ростове

Снег выпал еще днем в понедельник, и в городе появились шестибалльные пробки. Ближе к 18.00 заторам присвоили максимальный показатель - 10 баллов.
Ситуация на дорогах улучшилась только к 21.00, когда снова стали шестибалльниые пробки. Многие автолюбители были недовольны тем, что около двух часов приходилось ехать домой.
Кроме того, образовались огромные очереди на общественный транспорт и в шиномонтажные мастерские. В городе также произошли более 20 ДТП.
Между тем, синоптики пообещали, что снегопады будут идти до среды.