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Около трех часов было парализовано движение в Ростове

12 ноября 2018, 18:37
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в течение трех часов было парализовано движение во всем городе из-за первого снега, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Снег выпал еще днем в понедельник, и в городе появились шестибалльные пробки. Ближе к 18.00 заторам присвоили максимальный показатель - 10 баллов.

Ситуация на дорогах улучшилась только к 21.00, когда снова стали шестибалльниые пробки. Многие автолюбители были недовольны тем, что около двух часов приходилось ехать домой.

Кроме того, образовались огромные очереди на общественный транспорт и в шиномонтажные мастерские. В городе также произошли более 20 ДТП.

Между тем, синоптики пообещали, что снегопады будут идти до среды.

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