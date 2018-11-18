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ЦБ потребовал от антимонопольщиков запретить рекламу «Кэшбери»

18 ноября 2018, 13:48
Фото: pxhere.com
Центральный банк подал жалобу в федеральную антимонопольную службу на рекламу финансовой пирамиды «Кэшбери» по всей России, сообщил RostovGazeta представитель южного отделения Банка России.

«Кэшбери» - одна из самых масштабных финансовых пирамид в России за последние несколько лет. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды рублей.

«Банком России направлено обращение в федеральную антимонопольную службу с целью прекращения распространения «Кэшбери», - сказал представитель. Он добавил, что банком России ранее также переданы документы в генеральную прокуратуру, касающиеся преступной деятельности на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com.

По его словам, 12 ноября состоялось судебное разбирательство, в результате которого информация, размещенная на обоих сайтах, признана запрещенной на территории России.

На сегодняшний день сайт cashbery.com продолжает функционировать, несмотря на результаты судебного разбирательства.

В начале ноября руководитель «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании, обвиняя всех в «массовой травле». Он сообщил, что намерен открыть новую компанию, а все долги при этом пообещал выплатить. Выплачивать он их намерен в основном с помощью кэшбери коина (криптовалюта компании), которая, по мнению экспертов, не имеет никакой ценности.

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#Новости#Максим Мальцев#Экономика
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