ЦБ потребовал от антимонопольщиков запретить рекламу «Кэшбери»

«Кэшбери» - одна из самых масштабных финансовых пирамид в России за последние несколько лет. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды рублей.
«Банком России направлено обращение в федеральную антимонопольную службу с целью прекращения распространения «Кэшбери», - сказал представитель. Он добавил, что банком России ранее также переданы документы в генеральную прокуратуру, касающиеся преступной деятельности на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com.
По его словам, 12 ноября состоялось судебное разбирательство, в результате которого информация, размещенная на обоих сайтах, признана запрещенной на территории России.
На сегодняшний день сайт cashbery.com продолжает функционировать, несмотря на результаты судебного разбирательства.
В начале ноября руководитель «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании, обвиняя всех в «массовой травле». Он сообщил, что намерен открыть новую компанию, а все долги при этом пообещал выплатить. Выплачивать он их намерен в основном с помощью кэшбери коина (криптовалюта компании), которая, по мнению экспертов, не имеет никакой ценности.