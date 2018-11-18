ЦБ потребовал от антимонопольщиков запретить рекламу «Кэшбери»

В начале ноября руководитель «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании, обвиняя всех в «массовой травле». Он сообщил, что намерен открыть новую компанию, а все долги при этом пообещал выплатить. Выплачивать он их намерен в основном с помощью кэшбери коина (криптовалюта компании), которая, по мнению экспертов, не имеет никакой ценности.