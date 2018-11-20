Еще одно дело возбудили в Сочи из-за утонувшего в ливневке мальчика

Posted 20 ноября 2018, 13:09
Published 20 ноября 2018, 13:09
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Дело возбудили в отношении заместителя главинженера по эксплуатации систем ливневой канализации Сочи "Водосток", - сказано в сообщении.
Ливневка, в которую упал и погиб летом 7-летний мальчик, была закреплена за указанным предприятием, которое в течение последнего года не проверяла ее состояние, хотя должна была. Ненадлежащее выполнение своих обязанностей зама главного инженера привело к трагедии.
Напомним, ребенка смыло потоком воды в ливневку, спасти мальчика не удалось. За смерть ребенка ранее завели уголовное дело на хозяина гостиницы, перед которой и располагалась ливневая канализация.
р3