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Posted 20 ноября 2018, 13:09

Published 20 ноября 2018, 13:09

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Еще одно дело возбудили в Сочи из-за утонувшего в ливневке мальчика

20 ноября 2018, 13:09
Новое уголовное дело по статье "Халатность" возбудили в Сочи по факту гибели ребенка в ливневой канализации, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Дело возбудили в отношении заместителя главинженера по эксплуатации систем ливневой канализации Сочи "Водосток", - сказано в сообщении.

Ливневка, в которую упал и погиб летом 7-летний мальчик, была закреплена за указанным предприятием, которое в течение последнего года не проверяла ее состояние, хотя должна была. Ненадлежащее выполнение своих обязанностей зама главного инженера привело к трагедии.

Напомним, ребенка смыло потоком воды в ливневку, спасти мальчика не удалось. За смерть ребенка ранее завели уголовное дело на хозяина гостиницы, перед которой и располагалась ливневая канализация.

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