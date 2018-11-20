Еще одно дело возбудили в Сочи из-за утонувшего в ливневке мальчика

Ливневка, в которую упал и погиб летом 7-летний мальчик, была закреплена за указанным предприятием, которое в течение последнего года не проверяла ее состояние, хотя должна была. Ненадлежащее выполнение своих обязанностей зама главного инженера привело к трагедии.