Ростовский ТЦ «РИО» начал задерживать посетителей за видеосъемку

Posted 21 ноября 2018, 16:58
Published 21 ноября 2018, 16:58
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В Ростове 19 ноября корреспондент агентства, являющийся гражданином РФ и обладающий соответствующими правами, совершал обход торговых центров с целью выявления нарушений техники пожарной безопасности. С учетом произошедших 25 марта 2018 года трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово особое внимание уделялось проверке эвакуационных выходов, которые могут быть использованы при возникновении пожара.
Одним из проверяемых торговых центров стал «РИО», расположенный по адресу проспект Нагибина 17. Сотрудник издания начал с последнего этажа, где находится фуд-корт, кинотеатр и ряд других развлекательных объектов, так как на последнем этаже всегда собирается наибольшее количество посетителей торгового центра.
На этаже он заметил два эвакуационных выхода. Корреспондент начал с того, что находится ближе к фуд-корту. Стоит отметить, что сотрудник издания вел проверку как гражданское лицо, то есть не заходил в служебные помещения, не оповещал администрацию торгового центра и не мешал посетителям, то есть проводил проверку только в общедоступных местах, в которых имеет право находиться любой гражданин РФ.
Дверь эвакуационного выхода на третьем этаже находилась на территории, которая не отмечена, как служебная. На самой двери и возле нее не было никаких надписей, утверждающих, что посторонним вход запрещен.
Эвакуационный выход соответствует нормам, он открыт и оборудован всем необходимым. Проход к нему не заставлен, ширина прохода достаточная. К самой двери ведут указатели, которые легко заметить, а сам план эвакуации находится на видном месте.
Сотрудник издания открыл дверь и спустился вниз, чтобы проверить главную эвакуационную дверь, через которую при чрезвычайной ситуации будут эвакуироваться люди. Лестничный марш достаточной ширины, а главная дверь и проход к ней открыты, согласно правилам пожарной безопасности в торговых центрах.
Далее корреспондент отправился ко второму эвакуационному выходу на третьем этаже. Проход к нему оказался заблокирован по причине неработающего санузла. Предположительно, администрацией торгового центра было нарушено правило пожарной безопасности, так как путь к эвакуационному выходу был заблокирован.
Рядом сидевший охранник подтвердил, что коридор перекрыт и далее отказался что-либо пояснять. В этот момент к сотруднику издания подошел старший смены охраны Владимир Щупляк и настойчиво попросил пройти с ним к «старшему» Рубену Маркарьяну. Это произошло примерно в 15 часов.
Посетителя повели мимо фуд-корта в служебные помещения, где его встретил Маркарьян. В ходе разговора корреспондент сообщил, что находится здесь как гражданское лицо, фото и видеосъемку согласно законам РФ вести в ТЦ он имеет право.
«Минуточку. Вы не имеете права здесь ходить и снимать. Это частная территория. Мы сейчас вызовем полицию. И еще отберем фотоаппарат», - сказал он. Посетитель ТЦ попытался уйти, потому как вышеуказанные лица задерживать его не имеют права, но ему перегородили проход Маркарьян и Щупляк, прижимая к стене.
«Общественная зона, у нас там, где находятся посетители», - подчеркнул Маркарьян.
В законодательстве РФ определение «общественного места» дано расплывчато, а потому тут стоит обратиться к принятым государством ратифицированным международным конвенциям. В этом конкретном случае — к международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой в 1997 году, где в части 5 статье 1 дано четкое определение места общественного пользования.
«Места общественного пользования» означают те части любого здания, земельного участка, улицы, водного пути или других мест, которые доступны или открыты для населения, будь то постоянно, периодически или время от времени, и включают любой коммерческий, деловой, культурный, исторический, просветительский, культовый, государственный, развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, который таким образом доступен или открыт для населения», - написано в конвенции.
Следовательно торговые центры — это общественное место, а не частная собственность.
Также в Гражданском кодексе РФ в статье 209 указано: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Фото и видеосъемка не является юридически пользованием и распоряжением имущества собственника.
По факту противоправных действий была вызвана полиция как посетителем, так и администрацией «РИО». «Что нам делать? Он какие-то законы... Я вообще-то в них не силен. Нам его задержать?», - говорил Маркарьян кому-то по телефону.
Он неоднократно заявлял о том, что не трогал посетителя торгового центра и не толкал, несмотря на то, что данный факт был записан ранее на видео.
«У нас кроме законов РФ есть еще и правила безопасности. Вы ходили по техническим зонам, по закрытым помещениям», - пояснял Маркарьян.
Стоит отметить, что любые внутренние правила торговых центров не могут противоречить законодательству РФ, а фото и видео эвакуационного выхода в торговом центре не является государственной тайной, согласно Конституции.
Есть также Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», где часть 1 статья 7 гласит: «К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен». Эвакуационные выходы — общеизвестные сведения, доступ к которым не ограничен. Посетителем торгового центра нигде не было обнаружено предупреждения о том, что он посещал техническую зону, вход на которую запрещен. А сам эвакуационный ход был открыт.
В дополнение, в части 2 статьи 7 того же закона написано: «Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению».
Во время инцидента Щупляк приставил к посетителю другого охранника и приказал охранять его, чтобы тот не сбежал. Охранник отказался называть свою фамилию и также преграждал путь.
Разговаривая по телефону, Маркарьян заявлял, что посетителя не задерживают.
Вначале он сообщил посетителю, что причина задержания в том, что тот делает фотографии для закладки бомбы. После он начал говорить, что фотографии и видеозаписи делались специально, чтобы впоследствии «облить грязью» ТЦ «РИО». В итоге, он вернулся к обвинениям в терроризме.
Стоит отметить, что любые запреты на фото и видеосъемку могут вводиться тогда, когда она перерастает в «нарушение общественного порядка» и начинает мешать другим посетителям. Съемка задержанного посетителя не несла нарушения общественного порядка и не мешала другим посетителям.
Через полтора часа прибыл наряд полиции. «Я похож на человека, который может что-то сказать? Я охранник. Я молчал», - сказал Щупляк, когда посетитель рассказывал о произошедшем полиции.
Задержание посетителя торгового центра вряд ли было законным, не говоря уже о прочих действиях со стороны охраны и администрации «РИО».
Представитель администрации торгового центра отказался от подробных комментариев, заявив что "посетитель был удален за незаконную съемку".