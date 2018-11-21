Ростовский ТЦ «РИО» начал задерживать посетителей за видеосъемку

На этаже он заметил два эвакуационных выхода. Корреспондент начал с того, что находится ближе к фуд-корту. Стоит отметить, что сотрудник издания вел проверку как гражданское лицо, то есть не заходил в служебные помещения, не оповещал администрацию торгового центра и не мешал посетителям, то есть проводил проверку только в общедоступных местах, в которых имеет право находиться любой гражданин РФ.