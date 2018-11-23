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Posted 23 ноября 2018, 15:34

Published 23 ноября 2018, 15:34

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ростовские депутаты назвали бредом запрет митрополита на аборты

23 ноября 2018, 15:34
Ростовские депутаты не поддерживают предложение донского митрополита Меркурия ввести в Ростове день без абортов, сообщили RostovGazeta парламентарии.

В Ростове в четверг на встрече с депутатами Законодательного собрания митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий предложил на один день в году запретить совершать аборты. Обосновал он это тем, что в России большое количество абортов, высокий показатель разводов и главное, аборт - это тяжкий грех. По его словам, абортивная практика представляет собой грандиозную угрозу.

Однако депутаты не согласны с митрополитом.

"Это вообще бред вводить один день без абортов", - заявил депутат Законодательного собрания Ростовской области от КПРФ Владимир Бессонов. Он пояснил, что все дело в экономике.

"Пока экономику не настроим, к детям не будут относиться как положено, ведь сейчас ребенка рожаешь и сразу налог за него платишь. Оно еще не шевелится и не ходит, а уже данью родителей облагают. А потом чиновники говорят, что государство не заставляет женщин детей рожать, все от лукавого. А то, что "бьют по хвостам" - это уже следствие", - прокомментировал он.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов придерживается похожего мнения. "Нужно создавать условия. И ладно 10-15% девушек... как называет молодежь "залетают", случайная беременность, но все то остальные просто боятся рожать, вот и делают аборты", - пояснил он.

По его словам, идея, озвученная митрополитом, это популизм (политика, обещающая скорое и легкое решение социальных проблем).

"Что там говорит митрополит, откуда он все это дело взял? Лучше бы кукольный театр детям отдал, а не об абортах рассуждал", - заявил собеседник.

Он добавил, что один день в году все равно не в силах что-то изменить.

"Девчонки же мечтают родить, но когда смотрят на эту страшную ситуацию... ну скажите мне, что не растет в стране? Бензин растет. Колбаса растет. Все растет. Не запрещать нужно, а создавать условия, чтобы девчонки рожали", - сказал он.

Представляющий Ростовскую область депутат Государственной думы от "Справедливой России" Михаил Емельянов сообщил, что он не сторонник абортов.

"Не от хорошей жизни женщины аборты делают. С абортами не запретами нужно бороться, а путем создания нормальных условий для матерей и их детей. Я понимаю РПЦ , я согласен с той теоретической логикой, которую они предлагают. Но надо исходить из жизненных ситуаций, в которых находятся женщины", - пояснил он.

Есть депутаты, которые согласны с предложением митрополита.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области от КПРФ Владимир Карпенко коротко отметил, что не возражает против идеи на один день запретить аборты.

"Но вот в целом, что касается абортов, тут сложнее. Бывают же безвыходные ситуации, поэтому людей совсем лишать права выбора нельзя", - прокомментировал он.

Депутат городской думы от "Единой России" Игорь Амураль, в свою очередь, заявил, что не является представителем власти и ничего не знает об этой ситуации. "Я не представитель власти. И первый раз слышу о предложении митрополита. Я не депутат Законодательного собрания, я депутат ростовской городской думы", - подчеркнул он.

#Общество#Новости
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