Ростовские депутаты назвали бредом запрет митрополита на аборты

"Пока экономику не настроим, к детям не будут относиться как положено, ведь сейчас ребенка рожаешь и сразу налог за него платишь. Оно еще не шевелится и не ходит, а уже данью родителей облагают. А потом чиновники говорят, что государство не заставляет женщин детей рожать, все от лукавого. А то, что "бьют по хвостам" - это уже следствие", - прокомментировал он.