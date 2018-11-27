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Posted 27 ноября 2018, 11:08

Published 27 ноября 2018, 11:08

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Выбрать застройщика смогут обманутые дольщики Ростова

27 ноября 2018, 11:08
Выбрать одного из двух потенциальных инвесторов смогут обманутые участники долевого строительства в Ростове-на-Дону, сообщило областное правительство.

"О намерении предоставить жилье обманутым дольщикам в Ростове заявили сразу две компании", - сказано в сообщении.

Одна из компаний в настоящее время строит сразу три жилых комплекса в Ростове и обещает дольщикам жилье в течении двух лет с даты заключения договоров с пострадавшими участниками долевого строительства.

Вторая компания, являющаяся застройщиком Левенцовки, намерена выделить квартиры в домах, сдача которых запланирована на конец 2020 года.

Отмечается, что для получения жилья обманутые дольщики, внесенные в реестр, должны написать соответствующее заявление.

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