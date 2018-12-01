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Posted 30 ноября 2018, 21:44

Published 30 ноября 2018, 21:44

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Трассу Ростов-Ставрополь перекрыли из-за непогоды

30 ноября 2018, 21:44
В связи с ухудшением погодных условий на автодороге Ростов-Ставрополь с 106 по 181 километр было введено ограничение движения для транспорта, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

На месте работают дорожные службы, пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИБДД. В общей сложности привлечены 87 спасателей и 38 единиц техники.

"Сотрудники МЧС оказывают помощь по эвакуации пассажиров в пункт временного размещения, который развернут на базе Дома культуры в Среднем Егорлыке", - сказано в сообщении.

МЧС обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении.

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