Трассу Ростов-Ставрополь перекрыли из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий на автодороге Ростов-Ставрополь с 106 по 181 километр было введено ограничение движения для транспорта, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

На месте работают дорожные службы, пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИБДД. В общей сложности привлечены 87 спасателей и 38 единиц техники. "Сотрудники МЧС оказывают помощь по эвакуации пассажиров в пункт временного размещения, который развернут на базе Дома культуры в Среднем Егорлыке", - сказано в сообщении. МЧС обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении. р2