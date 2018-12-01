Трассу Ростов-Ставрополь перекрыли из-за непогоды

Posted 30 ноября 2018, 21:44
Published 30 ноября 2018, 21:44
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
На месте работают дорожные службы, пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИБДД. В общей сложности привлечены 87 спасателей и 38 единиц техники.
"Сотрудники МЧС оказывают помощь по эвакуации пассажиров в пункт временного размещения, который развернут на базе Дома культуры в Среднем Егорлыке", - сказано в сообщении.
МЧС обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении.
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