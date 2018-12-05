"Архитектурные излишества" убрали рабочие на старинном особняке в Ростове

Posted 5 декабря 2018, 10:24
Published 5 декабря 2018, 10:24
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
"Прямо на наших глазах купеческий особняк избавляют от очередной порции "архитектурных излишеств", - сказано в сообщении.
Рабочие сбили кусок подлинного лепного декора на одном из карнизов, чтобы "уравновесить" его с частью, на которой лепнина была утрачена ранее. На других участках старинного здания элементы родного декора рабочие просто замазывают штукатуркой.
Как отмечает автор проекта, "130-летний особняк, переживший пули Гражданской войны и бомбы Второй Мировой XX-го века, переносит теперь топорные нападки века XXI".
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