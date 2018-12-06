Бюджетные деньги будут тормозить развитие программы реновации на Дону - эксперт

Posted 6 декабря 2018, 15:09
Published 6 декабря 2018, 15:09
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Напомним, что в данное время к рассмотрению в первом чтении готовится проект Федерального закона "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации". Законопроект наделяет субъекты федерации полномочиями по осуществлению реновации жилищного фонда. Под понятием реновация понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением всей необходимой инфраструктурой и благоустройством территории". Согласно законопроекту, в программу будет включено ветхое жилье с износом более 65%.
По словам гендиректора компании по управлению недвижимостью "Титул" Евгения Сосницкого, программа реновации благоприятно скажется на развитии строительства в Ростовской области, и с этим хорошо справится частный бизнес.
"Пока сложно говорить о каких-то конкретных сроках, но я думаю, если снять неразумные ограничения, то частный бизнес сам справится практически с любой задачей, а помощь государства будет только в «плюс»». В Ростове гигантский объем работы, где в первую очередь можно начать реализовывать программу: улица Ленина, район РИИЖТА, старый Западный, и, конечно, в центре есть целые перспективные компактные районы", - говорит Сосницкий.
Он подчеркивает, что, с другой стороны, там, где участвует бюджет, всегда есть строгие ограничения и тормоз для какого-то развития.
"Частный бизнес более мобилен, поэтому, если решение этой проблемы окажется в их руках, то все решится быстрее и эффективнее", - уточняет Сосницкий.
Депутат Законодательного собрания Борис Вальтер также отмечает, что без дополнительных источников финансирования Ростовская область не справится с этой задачей.
"Без средств федерального бюджета регион не потянет эту программу, поэтому я уверяю, для того, чтобы программа стартовала, муниципалитетам нужна будет в любом случае помощь сверху", - подчеркнул депутат Вальтер.
Проблема с собственниками
Как отмечает Евгений Сосницкий, вопрос программа "реновации" затрагивает не столько бюджетный, сколько социальный.
"В этих домах живут люди, которых нужно на время куда-то переселить, и это проблема, которую нужно решать, например, частному бизнесу будет сложно, поэтому в этом случае государство должно в обязательном порядке участвовать", - сообщил Сосницкий.
Другая проблема – нежелание людей переселяться даже на очень выгодных условиях.
"Мы сталкивались с тем, что людям предлагают другое жилье, так вот 99 человек из 100 принимают это предложение, но всегда найдется тот, кто откажется, что полностью тормозит весь процесс. В этом случае иногда приходится нести дополнительные убытки, что, естественно, может не понравиться застройщикам, особенно если жильцы начинают диктовать свои условия", - рассказал представитель одной строительной компании.
Так, например, может случиться в центре города.
"Центр города - это места в большей степени полумаргинальных элементов: людей алкоголиков, наркоманов, которые воспользуются любым моментом, чтобы съехать, но есть малообеспеченные, например, старики, вот большая проблема. Есть бабушки и дедушки, которым соседи помогают, и вот если эту бабушку переселить, а соседи будут новые, то большинство просто откажется, поэтому с этой проблемой также придется столкнуться при программе "реновации", - отмечал ранее депутат Артур Исаков.
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