Бюджетные деньги будут тормозить развитие программы реновации на Дону - эксперт

"Мы сталкивались с тем, что людям предлагают другое жилье, так вот 99 человек из 100 принимают это предложение, но всегда найдется тот, кто откажется, что полностью тормозит весь процесс. В этом случае иногда приходится нести дополнительные убытки, что, естественно, может не понравиться застройщикам, особенно если жильцы начинают диктовать свои условия", - рассказал представитель одной строительной компании.